Handisports : Zanardi va être sorti du coma artificiel

Plongé dans un coma artificiel le 19 juin dernier après son terrible accident de handbike, Alessandro Zanardi (53 ans) va en être progressivement sorti. Relayant un bulletin de santé de l'hôpital de la ville italienne de Sienne, où le champion handisports avait été admis le mois dernier après son terrible accident, La Gazetta dello Sport indique ce jeudi que Zanardi se trouverait désormais dans un état stable. A en croire le quotidien italien, l'équipe médicale en charge de l'ancien pilote de F1 amputé des deux jambes en 2001 à la suite d'un déjà terrible accident, survenu lors d'une course IndyCar en Allemagne, sur le circuit du Lausitzring, aurait même décidé de réduire la sédation dans le but d'entamer la phase de réveil et donc de sortir progressivement ce dernier du coma artificiel. « La direction sanitaire, en accord avec la famille du champion, informe que la réduction progressive de la sédation a été entamée ces jours-ci. À la suite de la réduction de la sédation, plusieurs jours seront nécessaires pour que l'équipe pluri-disciplinaire en charge de l'athlète puisse mener des évaluations complémentaires sur le patient afin de permettre la poursuite de son parcours thérapeutique et de son rétablissement », indique le communiqué.

Le pronostic de Zanardi toujours réservé

Le quadruple champion paralympique avait été percuté par un camion lors d'une sortie d'entraînement sur son vélo à mains. Victime de nombreuses fractures, Zanardi avait été opéré à trois reprises après son hospitalisation. Même si l'état du sportif italien semble s'être amélioré, aux dernières nouvelles, il continue toutefois d'inspirer toujours autant d'inquiétudes à ses proches. « Actuellement, les paramètres cardio-respiratoires et métaboliques restent stables, le tableau neurologique reste sérieux et le pronostic reste réservé, précise d'ailleurs le communiqué. De plus amples informations sur les conditions de santé d'Alex Zanardi seront publiées la semaine prochaine en accord avec la famille. » L'accident d'Alessandro Zanardi avait plongé toute l'Italie en émoi. Le pape François, de son côté, avait prié pour le quadruple médaillé d'or aux Jeux Paralympiques. Le Saint-Siège avait par ailleurs envoyé une lettre aux proches de Zanardi pour les soutenir.