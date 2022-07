Groupama-FDJ : Un départ de Küng est envisageable

Quel maillot va porter Stefan Küng en 2023 ? Après avoir lancé sa carrière sous les couleurs de la formation BMC, il a rejoint l’équipe Groupama-FDJ en 2019. Mais, après quatre saisons sous les ordres de Marc Madiot, le natif de Wilen envisage de changer de couleurs cet hiver et ce alors que le marché des transferts sera officiellement ouvert le 1er août par l’Union Cycliste Internationale (UCI). Alors que le patron de la formation Groupama-FDJ Marc Madiot a affirmé dans un entretien accordé à Cyclism’Actu que le rouleur suisse est « sous contrat jusqu’à fin 2023 », l’intéressé n’est pas apparu du même avis à l’occasion d’un échange avec le quotidien helvète 20 Minutes. « J’ai une clause qui me permettrait de partir, a ainsi déclaré Stefan Küng. J’espère que ma formation tentera de faire quelque chose pour me retenir, sinon mon chemin ira ailleurs. »

Küng ne veut pas un contrat d’un an

Champion d’Europe du contre-la-montre en titre, le Suisse assure qu’il y a des « intérêts d’autres équipes », rappelant que « rien n’est décidé » concernant un éventuel transfert. Toutefois, Stefan Küng a des envies très nettes concernant le contrat qu’il entend signer dans les semaines à venir. « Il y a de très belles options, je vais me décider ces prochains jours, a-t-il ainsi confié. On se demande toujours si un nouveau challenge serait bénéfique. Ce qui est sûr, c’est que ce ne sera pas un contrat d’une année, mais de plusieurs, jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ou plus long. » Alors que la formation Groupama-FDJ ne semble pas prête à laisser partir un membre éminent de son effectif, les rumeurs se multiplient autour de Stefan Küng. Alors que, durant le Tour de France, le quotidien italien La Gazzetta dello Sport avait fait part de l’intérêt de formations telles UAE Team Emirates ou Bora-Hansgrohe, on met en avant celui de l’équipe DSM du côté des Pays-Bas, via le site spécialisé Wielerflits. L’indécision semble totale et seul Stefan Küng a la réponse.