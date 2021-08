Groupama-FDJ : Trois soutiens de Démare prolongent, Welten arrive en renfort

Le sprinteur néerlandais Bram Welten nous rejoint pour deux saisons ! 📑🖋 pic.twitter.com/FZQaAoyieb

Trois lanceurs de Démare prolongent

L’équipe Groupama-FDJ entend mettre Arnaud Démare dans les meilleures conditions. Tout d’abord, la formation dirigée par Marc Madiot a annoncé ce lundi l’arrivée pour les saisons 2022 et 2023 du jeune sprinteur néerlandais Bram Welten. Le coureur de 24 ans quitte ainsi l’équipe Arkéa-Samsic, avec laquelle il était passé professionnel ne 2018. « Je rejoins Groupama-FDJ car je pense avoir encore une marge de progression et cette équipe peut me permettre d'exploiter 100% de mon potentiel, a déclaré le natif de Tilbourg dans un communiqué. Signer dans une formation UCI World Tour va également me permettre de découvrir de nouvelles courses, d'avoir mon programme dès le début de la saison et de pouvoir travailler pour des objectifs. Honnêtement, je n'ai pas eu beaucoup besoin de parler avec la direction, le projet me plaît. Je sais que j'aurai ma chance sur certaines courses et qu'ensuite je travaillerai avec Arnaud Démare. Je suis vraiment impatient. »Si Bram Welten va s’ajouter au groupe sprint, l’équipe Groupama-FDJ a également solidifié le train en charge de mener Arnaud Démare vers la victoire. Ignatas Konovalovas, Miles Scotson et Ramon Sinkeldam ont tous trois prolongé leurs contrats pour une saison supplémentaire, sauf le Britannique qui s’est engagé jusqu’en 2023. « Dans cette équipe, je profite vraiment du vélo. J’adore mon travail, a confié le Lituanien dans un communiqué. L’ambiance est exceptionnelle, que ce soit avec le staff où les coureurs, ça fonctionne très bien. J’avais envie de venir en 2015 et maintenant chaque année c’est le plaisir de rester. » Pour le Néerlandais, c’est l’envie de continuer dans un groupe qui vit bien qui l’a convaincu de rester. « Je suis très content de poursuivre avec l’équipe, de continuer à évoluer avec ce super groupe, a confié Ramon Sinkeldam. J’aime vraiment mon rôle dans le train, je m’épanouis avec mes coéquipiers qui sont devenus des amis. J’espère continuer à progresser, l’objectif est toujours de devenir plus fort. » Miles Scotson, pour sa part, veut continuer son évolution. « Je suis très content de rester chez Groupama-FDJ, a déclaré ce dernier. J’ai 27 ans, je ne suis plus un jeune coureur mais je sais que l’équipe peut encore me faire progresser. » Un trio de choc qui devrait permettre d’aider Arnaud Démare à briguer de nouvelles victoires.