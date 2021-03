Groupama-FDJ : Stewart manquera le Tour des Flandres

Stewart : « Je suis forcément déçu »



Jake Stewart ne pourra pas prendre le départ de son 2e Tour des Flandres dimanche. Il est malheureusement forfait suite à son incident du sprint final de Cholet-Pays de la Loire, en raison d'une fracture de la main gauche. pic.twitter.com/S0EqRQu44t

Déjà furieux d'avoir été tassé contre les barrières par le Français, dimanche lors de l'arrivée de la semi-classique Cholet-Pays de la Loire, le jeune coureur britannique n'est pas près de décolérer.Le natif de Coventry a passé une IRM qui a révélé une fracture. S'il avait réussi à éviter la chute sur un joli numéro d'équilibriste doublé d'un réflexe assez incroyable, Stewart n'avait pas raté en revanche la barrière. L'ancien pistard (il a notamment été médaillé d'argent lors des Championnats d'Europe juniors d'Anandia en 2017) a heurté la balustrade et, lui qui avait terminé troisième il y a deux ans de l'épreuve chez les Espoirs.Bouhanni est passé par là. Et, dimanche, c'est depuis sa télévision que celui qui avait terminé deuxième du Circuit Het Nieuwsblad en février dernier, devenant ainsi le plus jeune coureur depuis... Eddy Merckx en 1966 à grimper sur le podium de cette classique, suivra le monument.« Je suis forcément déçu de ne pas participer aux prochaines classiques flandriennes surtout que j’avais de très bonnes jambes. Je n’y peux rien, ça fait partie du sport. Je peux être satisfait de ma condition physique, donc je vais prendre le temps de récupérer et j’espère revenir aussi fort », déclare le grand malheureux du week-end sur le site officiel de la Groupama-FDJ. Après l'incident de dimanche, Stewart avait qualifié Bouhanni de « sans neurones ». Ce n'est pas encore maintenant que le sprinteur français remontera dans son estime.