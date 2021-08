Groupama-FDJ : Pinot au Tour Poitou-Charentes pour se tester sur le chrono

Le Tour de Lombardie en ligne de mire

Il y a 360 jours, Thibaut Pinot chutait lourdement à la fin de la première étape du Tour de France, dans les rues de Nice, et se blessait au dos. Depuis, le coureur français de 31 ans est toujours à la recherche de sa meilleure forme et on l’a d’ailleurs très peu vu dans les pelotons. S’il avait réussi à terminer la Grande Boucle en 29eme position, le Franc-Comtois avait fini sa saison 2020 sur un abandon lors de la troisième étape de la Vuelta.Il est revenu à la compétition la semaine passée lors du Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine, dont il a terminé 20eme au général et deuxième du classement de la montagne au terme des quatre étapes. Et comme la reprise s’est bien passée, le leader de Groupama-FDJ a décidé d’enchaîner dès cette semaine avec le Tour Poitou-Charentes, qui débutera ce mardi, pour quatre jours de course et cinq étapes.Thibaut Pinot a notamment coché le contre-la-montre de 23,5 kilomètres prévu jeudi entre Monts-sur-Guesnes et Loudun. « Je pense être en bonne condition. L'objectif sera surtout de se tester sur le chrono. J'ai vraiment envie d'y être car c'est une course qui va me permettre de monter en pression pour la fin de saison », explique-t-il sur le site de son équipesur la Classique de Besançon, le Tour du Jura et le Tour du Doubs la semaine prochaine, le Tour du Luxembourg à la mi-septembre, et les courses italiennes du mois d’octobre, dont le Tour de Lombardie du 9 octobre, où il renouera avec le World Tour. Si son dos le laisse tranquille, bien sûr.