Groupama-FDJ : Pinot arrête sa saison

Deux victoires pour Pinot en 2022

La saison de Thibaut Pinot s’est donc terminée à Madrid le 11 septembre dernier à l’occasion de l’arrivée de la Vuelta. Non retenu pour les championnats du monde de Wollongong et absent des courses italiennes du début du mois d’octobre, le leader de Groupama-FDJ a déclaré forfait pour le dernier Monument de la saison, le Tour de Lombardie, qui se tiendra samedi et qu’il avait remporté en 2018, selon les informations de L’Equipe. Le coureur franc-comtois de 32 ans est tombé malade après la Vuelta et a préféré arrêter sa saison. Une saison 2022 qui aura marqué son renouveau, car pour la première fois depuis sa chute à Nice sur le Tour de France 2020, qui lui a valu de terribles maux de dos, Thibaut Pinot n’a pas souffert sur son vélo. Il est certes tombé malade à plusieurs reprises et a été contaminé par le covid avant le Tour de France, mais cela n’a pas eu de grosses conséquences sur sa programmation. Au contraire !Sur la saison 2022, il est même le quatrième coureur ayant le plus de jours de course au compteur, derrière Thomas De Gendt (89), Danny van Poppel (88) et Davide Cimolai (85).Pour la première fois depuis près de trois ans et sa victoire au sommet du Tourmalet, Thibaut Pinot a même renoué avec la victoire. Le 22 avril, il a remporté la 5eme étape du Tour des Alpes, et le 18 juin, il a gagné la 7eme étape du Tour de Suisse. Thibaut Pinot a couru de nombreuses courses d’une semaine ou presque (8eme de Tirreno-Adriatico, 19eme du Tour des Alpes, 13eme du Tour de Romandie, 14eme du Tour de Suisse...), avant de prendre part à deux Grands Tours pour finir la saison.Le bilan de la saison est donc globalement positif au vu des dernières saisons, même si on espère toujours un peu plus de celui qui a fait rêver les Français sur le Tour 2019 avant d'abandonner à deux jours de la fin...