Groupama-FDJ : Le Critérium du Dauphiné sans David Gaudu

Pinot : « Important pour monter en pression en vue du Tour de France »

Thibaut Pinot ne pourra pas compter sur un de ses principaux hommes de main sur le Dauphiné. Alors que l’épreuve, reportée en raison de la crise sanitaire, a été réduite d’une journée et débutera ce mercredi pour cinq étapes, l’équipe Groupama-FDJ a été contrainte de revoir sa composition. Alors que, à l’image du Franc-Comtois, il doit participer au Tour de France avant de s’aligner au départ du Tour d’Espagne, David Gaudu a été contraint de renoncer à prendre part au Critérium du Dauphiné en raison de troubles digestifs. « Ralenti dans sa préparation par des troubles digestifs, nous avons préféré le préserver et ne pas l’aligner sur le Dauphiné », a déclaré Philippe Mauduit, directeur sportif de l’équipe française.Pour ce Critérium du Dauphiné, Thibaut Pinot pourra compter sur le soutien de Sébastien Reichenbach, Valentin Madouas, Stefan Küng, Antoine Duchesne, Matthieu Ladagnous et Bruno Armirail. Une épreuve qui démarrera à Clermont-Ferrand pour se conclure à Megève qui sera une étape importante en vue de la Grande Boucle. « Le Critérium du Dauphiné sera important pour monter en pression en vue du Tour de France. Le parcours, qui sera un condensé de montagne pendant cinq jours va me permettre d’optimiser ma condition physique, a déclaré Thibaut Pinot sur le site officiel de son équipe. Le fait d’enchainer plusieurs cols sur une même journée sera important et très intéressant. En revanche, nous serons mi-août et il fera très certainement chaud pendant l’épreuve. Tous ces éléments font que je ne serai sans doute pas à 100% mais je prends cette épreuve comme une étape obligatoire et primordiale pour ma préparation pour le Tour de France. » Avec deux semaines entre la fin du Dauphiné et le début du Tour, ce sera la dernière répétition générale.