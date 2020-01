Groupama-FDJ : Le contrat prolongé jusqu’en 2024

Nous sommes désormais la seule équipe du peloton mondial dont les sponsors titres sont engagés... jusqu’en 2024 !

Un mariage d'au moins de sept ans

Une équipe est désormais assurée d’avoir ses deux sponsors-titres engagés jusqu’à la fin de la saison 2024. Il s’agit de Groupama-FDJ ! La formation cycliste de Marc Madiot a profité de la présentation de l’équipe pour la saison 2020 pour annoncer que le groupe d’assurances et la société de loterie nationale avaient prolongé leur bail jusqu’à fin 2024. Voilà qui permettra à l’équipe française d’avoir une vision à long terme,Groupama et FDJ sont associés depuis le 4 mars 2018 (La Française des Jeux est en revanche présente dans les pelotons depuis 2002) et ont vécu quelques moments mémorables,, celle d’Arnaud Demare sur une étape du Giro 2019 ou encore celle d’Anthony Roux aux championnats de France 2018. Mais aussi des coups durs, comme cet abandon de Pinot à deux jours de l’arrivée du Tour de France en juillet dernier alors qu’il était dans la forme de sa vie. Mais d’ici fin 2024, Groupama-FDJ a le temps de revivre d’autres grandes victoires !