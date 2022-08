Groupama-FDJ : Guarnieri met les voiles, direction Lotto-Dstny dès 2023

Benvenuto @jacopoguarnieri! 🇮🇹

« Apporter des jambes rapides dans notre train de sprint »

Après six saisons à courir pour Groupama-FDJ, Jacopo Guarnieri se fixe un nouveau challenge. Le coureur italien de 34 ans s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec Lotto-Soudal, dont le nom deviendra Lotto-Dstny à l’issue de l’exercice 2022. Il intègrera ainsi le train des sprinteurs de l’écurie belge, une tâche à laquelle il a déjà hâte de s’atteler. « L'équipe est entièrement concentrée sur la victoire dans les sprints groupés et avec Caleb Ewan et Arnaud De Lie, il y a deux gars vraiment rapides pour lesquels je peux travailler. J'ai déjà eu une bonne discussion avec Caleb Ewan et j'attends avec impatience les deux prochaines saisons », a déclaré, dans le communiqué publié par sa future équipe, celui qui œuvre depuis 2016 au bon positionnement d’Arnaud Démare dans les sprints groupés.Son expérience devrait être essentielle à la bonne organisation des sprints de Lotto-Dstny à partir de 2023, comme souligné par John Lelangue, son directeur général. « Lorsque vous travaillez avec un train sprint, vous devez toujours continuer à chercher des améliorations. Le travail n'est jamais terminé. Avec Caleb Ewan, nous avons l'un des sprinteurs les plus rapides du peloton, mais Arnaud De Lie a prouvé cette année qu'il mérite d'être entouré des coureurs forts qui savent aussi guider un sprinteur. Il est donc crucial pour nous d'apporter de l'expérience supplémentaire et des jambes rapides dans notre train de sprint », explique-t-il. Le travailleur de l’ombre, double vainqueur d’étapes sur le Tour de Pologne, ne court pas pour les victoires, en témoignent ses quatre petits succès depuis 2009, et va connaitre une quatrième maison dans sa carrière professionnelle après Liquigas-Canondale, Astana et Katusha. Il a bouclé depuis le 1er janvier l’UAE Tour, Tirreno-Adriatico, le Tour d’Italie et le Tour de Pologne, principales épreuves sur lesquelles il s’est aligné, au-delà de la centième place au classement général.