Groupama-FDJ : David Gaudu évoque un pari après son podium sur Liège-Bastogne-Liège

Les classiques ardennaises regorgent toujours de leur lot de surprises mais aussi de belles histoires et les Français ont fait partie de ces belles histoires cette semaine. Après la première victoire de Julian Alaphilippe avec son maillot de champion du monde sur la Flèche wallonne mercredi dernier, et la septième place de David Gaudu, tout s'est joué dimanche sur la "Doyenne", Liège-Bastogne-Liège, une course qui résiste aux Français depuis 41 ans et la victoire de Bernard Hinault. Une course donc attendue par tout coureur, et les Français ont été tout proches de s'imposer après une lutte acharnée entre les cinq derniers échappés. Mais c'est finalement Tadej Pogačar qui s'est imposé devant deux coureurs français, Julian Alaphilippe et David Gaudu.Une très belle performance pour le Breton de l'équipe Groupama - FDJ, fier de sa troisième place en conférence de presse : "Je suis aux anges. Faire un podium sur un Monument en sachant qu'il n'y en a que cinq dans l'année, j'ai de quoi être vraiment très, très heureux. On verra maintenant dans quelques années pour venir faire quelque chose de mieux." Le Français a ensuite décri sa stratégie de course qui fut un quitte ou double sur la Roche-aux-Faucons : "Le moment décisif de la course a encore été la Roche-aux-Faucons. Je m'étais mis ça en tête depuis le matin et je n'ai que ça en tête durant toute la journée. Je savais que soit ça passait soit j'explosais le moteur. Et c'est passé de justesse à vingt mètres du sommet." Le coureur de 24 ans ne cesse de progresser au fil des années et espère un jour remporter cette classique. "J'ai la sensation que je progresse puisque j'arrive maintenant à me retrouver devant avec les meilleurs sur une des plus grandes courses au monde", apprécie-t-il. Mais ses derniers hectomètres furent focalisés sur un seul objectif, le podium, mais pour une raison assez originale puisque le Breton pensait à un pari instauré avec un ami. : "A 50 mètres de la ligne, j'ai pensé à mon pote qui m'avait dit qu'il ferait sept heures de vélo avec moi si je faisais podium sur Liège-Bastogne-Liège. Il ne fait pas de vélo. Je me suis dit que c'était bien fait pour lui !" Un pari remporté avec brio par David Gaudu qui, on l'espère, sera relevé par son ami !