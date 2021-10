Groupama-FDJ : Bonnet arrête sa carrière

L'inoubliable accolade Pinot-Bonnet



Thibaut Pinot dans les bras de son capitaine William Bonnet : victime d’une déchirure musculaire, le champion français abandonne #TDF19 pic.twitter.com/Rea3AUTyU8

— Kevin Dufreche (@Kevin_Dufreche) July 26, 2019

Pour la 55eme fois cette saison, William Bonnet a enfilé un dossard en ce mercredi de Milan - Turin. Mais c’était la toute dernière fois de sa carrière. A 39 ans, le coureur de Groupama-FDJ sera retraité une fois la ligne d’arrivée franchie, après 17 ans de professionnalisme. « Aujourd’hui, je vais disputer ma dernière course, confie-il sur le site de son équipe. C’est une page qui se tourne. J’ai fait 17 années chez les professionnels, c’est une fierté ! Je remercie l’équipe Groupama-FDJ, le leur suis redevable. Marc Madiot a toujours été là pour moi, dans les bons et les moins bons moments. Il m’a apporté sa confiance notamment en 2015 après ma chute sur le Tour de France. Je suis allé chercher des ressources que je n’imaginais même pas. Le rôle d’équipier m’a toujours plu. Plus jeune, mes modèles n’étaient pas les champions mais leurs équipiers.Avec Thibaut, on a connu beaucoup de choses : de grands moments et des mésaventures. Il sait que je l’apprécie, ça me tenait à cœur de faire ma dernière course à ses côtés.Passé pro chez Auber 93 en 2005, William Bonnet a ensuite porté le maillot du Crédit Agricole de 2006 à 2008, puis de BBox Bouygues Telecom en 2009 à 2010, avant de rejoindre l’équipe FDJ et ne plus la quitter. Seulement vainqueur de quatre courses durant sa longue carrière (une étape de Paris-Corrèze 2005, le Grand Prix de la Somme et le Grand Prix d’Isbergues en 2008, une étape de Paris-Nice en 2010), William Bonnet a surtout été un équipier exemplaire, qui a participé à dix Tours de France, cinq Giro et trois Vuelta. Les images de William Bonnet réconfortant Thibaut Pinot juste avant son abandon à deux jours de l’arrivée du Tour de France 2019 restent encore dans toutes les mémoires.Il avait pu prendre la compétition sept moins plus tard, et poursuivre cette belle carrière. Qui prendra donc fin ce mercredi à la Superga sur les hauteurs de Turin.