Groenewegen, le plus prolifique de la saison

Si Pascal Ackermann et Fernando Gaviria se sont imposés à deux reprises sur le Tour de Guangxi, dernière épreuve de la saison c'est bien Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), avec ses 15 victoires, qui est le coureur le plus prolifique de l'année.

Le sprinteur néerlandais devance Ackermann et Sam Bennett, les finisseurs de la Bora Hansgrohe, ainsi que le n°1 du classement UCI, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), tous vainqueurs à 13 reprises. Arrivent ensuite Julian Alaphilippe (12 victoires), puis Elia Viviani et Mathieu van der Poel (11 victoires). Côté français, derrière Alaphilippe, Christophe Laporte (9 victoires) et Bryan Coquard (8 succès) se sont illustrés.

Du côté des équipes, la Deceuninck-Quick Step rafle la mise avec 68 victoires, un peu moins que l'an passé (73). Viennent ensuite Jumbo-Visma (51) et Bora-Hansgrohe (47). La première formation tricolore est la Groupama-FDJ (24 victoires).