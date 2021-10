Grégoire rejoint l'équipe Groupama-FDJ, Lopez de retour chez Astana

Retour "à la maison" pour Lopez



Chez les juniors cette année, Romain Grégoire (18 ans), la petite pépite française du moment, a pratiquement tout gagné. Sacré champion de France sur la course en ligne mais aussi le contre-la-montre individuel, le Bisontin ayant éclos sous les couleurs de l'équipe U19 d'AG2R-Citroën était également monté sur la plus haute marche lors des Championnats d'Europe. Il n'y a que lors des Championnats du Monde que le coureur sur lequel a choisi de parier Marc Madiot n'a pas passé la ligne en vainqueur. Néanmoins, il avait terminé deuxième et confirmé du même coup qu'il faisait partie des meilleurs coureurs du moment dans la catégorie, sinon le meilleur junior au monde.« Je vais évoluer dans un cadre parfait pour moi. Je ne me projette pas trop sur la suite », a avoué le nouveau coéquipier de David Gaudu et Thibaut Pinot vendredi dans un communiqué de sa nouvelle équipe.Si Grégoire découvrira de nouvelles couleurs ainsi que le haut niveau, ce ne sera pas le cas de Miguel Angel Lopez.Cette même équipe kazakhe que Lopez avait quittée l'année dernière après six années passées (entre 2015 et 2020) à défendre le maillot cher à Alexandre Vinokourov. Comme c'était fortement pressenti depuis décembre dernier, le troisième du Giro et de la Vuelta en 2018 retrouve l'équipe de ses débuts. « C’est un retour à la maison, considère d'ailleurs le Colombien, qui ne gardera pas un grand souvenir de son passage chez Movistar. Dans le monde du cyclisme professionnel, un coureur qui veut continuer à avancer doit parfois changer quelque chose dans sa carrière, acquérir une nouvelle expérience. Parfois c’est bon, parfois non. » Le 18 septembre dernier, après que le coureur a abandonné dans l'avant-dernière étape de la Vuelta, l'équipe espagnole avait annoncé la rupture du contrat de Lopez. Malgré les réprimandes de ses directeurs sportifs, le grimpeur, décroché par les meilleurs, avait jeté l'éponge à soixante kilomètres de l'arrivée.