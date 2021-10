Grand Prix du Morbihan : Marit rafle la mise au sprint devant Coquard

25 ans après Johan Capiot, un Belge s’impose sur le Grand Prix du Morbihan. Cette récompense revient à Arne Marit, victorieux pour la première fois de sa carrière professionnelle pour succéder à Benoit Cosnefroy au palmarès de l’épreuve. Le coureur de la formation Sport Vlaanderen - Baloise a été le plus fort au sprint massif à Grand-Champ, au grand dam de Bryan Coquard et Elia Viviani. Ils étaient plusieurs à convoiter la victoire à l’occasion de cette quinzième et avant-dernière manche de la Coupe de France, à la veille de son épilogue aux Boucles de l’Aulne.

Godon toujours leader au général de la Coupe de France

Un groupe de 19 coureurs s’est formé à l’avant en début de course. Parmi eux, les Français Lilian Calmejane, Pierre-Luc Périchon, Alexis Vuillermoz, Jérémy Leveau, Jean-Louis Le Ny ou encore le Néerlandais Lars van den Berg. Les trois derniers, rescapés de l’échappée, ont été rattrapés à 15 kilomètres de l’arrivée. C’est alors que l’équipe B&B Hôtels a fait rouler le peloton pour mettre son leader Bryan Coquard dans de bonnes conditions pour le final, en vain. Dans les cinq derniers kilomètres, le peloton a été secoué par plusieurs attaques lancées par Laurent Pichon, Thimo Willems ou encore Valentin Madouas mais c’est le Belge de 22 ans qui a le mieux abordé le sprint. Cinquième de l’épreuve, Dorian Godon (AG2R-Citröen) reste premier au général de la Coupe de France avec 191 points. Il devance Elia Viviani (Cofidis, 175 points) qui manque le coche.



CYCLISME / GRAND PRIX Du MORBIHAN

Classement final - Grand-Champ (176,9km) - Samedi 16 octobre 2021

1- Arne Marit (BEL/Sport Vlaanderen - Baloise) en 3h51'40''

2- Bryan Coquard (FRA/B&B Hôtels) mt

3- Elia Viviani (ITA/Cofidis) mt

4- Jason Tesson (Saint-Michel-Auber 93)

5- Dorian Godon (FRA/AG2R-Citroën) mt