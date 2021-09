GP de Wallonie : Victoire en costaud pour Laporte devant Barguil

Laporte en costaud

CYCLISME / GRAND PRIX DE WALLONIE

Classement final - Aywaille-Namur (208km) - Mercredi 15 septembre 2021

Christophe Laporte a décidé de se donner toutes les chances. Alors qu’il fait partie de la pré-sélection de treize coureurs effectuée par Thomas Voeckler en vue de la course en ligne des championnats du monde, durant laquelle Julian Alaphilippe va remettre son titre en jeu, le sprinteur de l’équipe Cofidis a fait parler la poudre à l’occasion du Grand Prix de Wallonie. Une course qui a été marquée par un grand nombre d’offensives sur un parcours de 208 kilomètres tracé entre Aywaille et la Citadelle de Namur. Dans un peloton qui s’est très progressivement réduit pour n’atteindre qu’une trentaine de coureurs, des coureurs tels Warren Barguil, Aurélien Paret-Peintre ou encore Rasmus Tiller ont tenté leur chance pour espérer faire la différence dans les 20 derniers kilomètres. Néanmoins, ce plan n’a pas fonctionné quand bien même le peloton a une nouvelle fois fondu avant l’explication finale.En effet, la ligne d’arrivée était tracée au sommet de la montée vers la Citadelle de Namur, longue de 2200 mètres avec une pente moyenne à 4,8%. Peu avant le pied, Louis Vervaeke a placé un démarrage mais le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix a vu son effort s’avérer être vain, étant repris sous la flamme rouge. Alors que l’équipe Arkéa-Samsic a tenté de dynamiter ce final corsé, Christophe Laporte a su tirer parti de la pente pour faire parler sa puissance et aller chercher sa quatrième victoire de la saison, la 21eme de sa carrière. Le futur coureur de l’équipe Jumbo-Visma devance de peu son compatriote Warren Barguil alors que Tosh Van der Sande complète le podium. Dorian Godon, bien placé dans le final, prend une très belle cinquième place. Des performances qui, à un peu plus d’une semaine de l’échéance, pourrait faire pencher la balance en faveur de Christophe Laporte.Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) mtTosh Van der Sande (BEL/Lotto-Soudal) mtGianni Vermeersch (BEL/Alpecin-Fenix) mtDorian Godon (FRA/AG2R-Citroën) mt