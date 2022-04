GP de l’Escaut : Victoire en solo pour Kristoff

Kristoff a su saisir sa chance

CYCLISME - UCI PRO SERIES / GRAND PRIX DE L’ESCAUT

Classement final (199km) - Mercredi 6 avril 2022

Alexander Kristoff était le plus fort ce mercredi lors du Grand Prix de l’Escaut. Sept ans après sa première victoire dans les rues de Schoten, le Norvégien n’a pas eu la patience d’attendre le sprint final et s’impose en solitaire. Avec un parcours de 199km entre Pays-Bas et Belgique traversant notamment les plaines de Zélande, le vent a été un élément perturbateur de la première partie de course. En effet, très tôt, le peloton s’est découpé en plusieurs morceaux sous l’impulsion du vent de côté. Une situation qui a fait le bonheur d’un groupe de quatorze coureurs, au sein duquel la formation Bora-Hansgrohe a largement pris place avec quatre coureurs dont Sam Bennett et son compatriote Ryan Mullen. Piégée, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a dû se mettre à la planche avec notamment Stijn Steels et Michael Morkov. Toutefois, l’écart n’a cessé d’enfler et il est très vite apparu évident que le vainqueur se trouvait dans les quatorze coureurs présents à l’avant.Le final de cette édition 2022 du Grand Prix de l’Escaut, avec un circuit final parcouru à trois reprises, a vu les éléments se déchainer un peu plus. En effet, après le vent, c’est la pluie qui a rendu ce parcours urbain, marqué par un secteur pavé, plus difficile à aborder. Soren Wærenskold a été le premier à être distancé alors que Sam Bennett a très vite montré qu’il n’était pas dans la meilleure forme possible. Plus la ligne d’arrivée s’est rapprochée, plus les ambitions se sont dévoilées. Dan McLay, Jordi Meeus, Ryan Mullen ont tous tenté de s’isoler en tête de course mais celui qui a eu le dernier mot est bien Alexander Kristoff. A sept kilomètres de l’arrivée, le sprinteur norvégien s’est hissé sur ses pédales, profitant du dernier passage sur Broekstraat. Derrière lui, la réaction a tardé à venir et a finalement été trop tardive. L’écart a très vite dépassé les 20 secondes et la résignation a pris le pas sur l’espoir. Alexander Kristoff signe sa deuxième victoire de l’année après la Classique d’Almeria avec 24 secondes d’avance sur Danny van Poppel et Sam Welsford.Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) à 24’’Sam Welsford (AUS/DSM) à 24’’Casper van Uden (PBS/DSM) à 26’’Edward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) à 26’’Kenneth Vanbilsen (BEL/Cofidis) à 28’’Dan McLay (GBR/Arkéa-Samsic) à 28’’Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) à 30’’Tim Merlier (BEL/Alpecin-Fenix) à 41’’Ryan Mullen (IRL/Bora-Hansgrohe) à 1’07’’