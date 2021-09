GP de Denain : Encore une victoire pour Jasper Philipsen

Philipsen a attendu son heure

CYCLISME / GRAND PRIX DE DENAIN

Classement final (200,3km) - Mardi 21 septembre 2021

Jasper Philipsen est en très grande forme. Alors qu’il ne prendra pas part à la course en ligne des championnats du monde le week-end prochain, le sprinteur belge de la formation Alpecin-Fenix a remporté l’édition 2021 du Grand Prix de Denain, disputé sur un parcours de 200,3km proposant pas moins de douze secteurs pavés. Très rapidement, une échappée de cinq coureurs dont quatre Français a pu prendre le large par rapport au peloton. Ce dernier a longtemps laissé faire mais c’est à 80 kilomètres de l’arrivée que les grandes manœuvres ont commencé avec l’équipe Ineos Grenadiers qui a tout simplement fait exploser le peloton à l’occasion d’un passage sur les pavés. Une accélération qui a permis à un groupe de onze coureurs de se détacher et de mettre fin à la tentative des premiers attaquants du jour, avec le Canadien Adam de Vos qui a été le dernier à résister. Alors que Michal Kwiatkowski, Quinten Hermans ou encore Connor Swift ont pu prendre le bon wagon, ça n’a pas été le cas d’Arnaud Démare. Le sprinteur de l’équipe Groupama-FDJ a été victime d’une crevaison qui l’a coupé dans son effort.Piégée, la formation TotalEnergies a pris en charge la chasse dans le peloton et a pu maintenir l’écart entre les deux groupes sous la minute. Un duel qui s’est étendu jusqu’au final de cette édition du Grand Prix de Denain, la première organisée depuis le succès de Mathieu van der Poel en 2019. Alors que l’écart est revenu à 30 secondes avec 30 kilomètres restants à parcourir, Michal Kwiatkowski et Stan Dewulf ont tenté de relancer l’échappée avec Quinten Hermans et Clément Davy qui ont pu suivre dans un deuxième temps alors que les autres coureurs ayant pris part à cette offensive ont tous été repris par le peloton. La formation Israel Start-Up Nation a forcé l’allure pour essayer de revenir mais Michal Kwiatkowski a profité du dernier secteur pavé pour placer un nouveau démarrage, auquel Quinten Hermans n’a pas pu répondre. Le trio de tête a finalement été repris par le peloton sous la flamme rouge, ouvrant la porte à un sprint final. Comme ce dimanche lors d’Eschborn-Francfort, c’est Jasper Philipsen qui s’est montré le plus fort dans l’exercice, devançant sur la ligne Jordi Meeus et Ben Swift alors qu’Hugo Hofstetter prend la quatrième place quand Arnaud Démare a terminé sixième. A moins de deux semaines de Paris-Roubaix, le sprinteur de l’équipe Alpecin-Fenix a une nouvelle fois montré qu’il faudra compter sur lui.Jordi Meeus (BEL/Bora-Hansgrohe) mtBen Swift (GBR/Ineos Grenadiers) mtHugo Hofstetter (FRA/Israel Start-Up Nation) mtMatthew Walls (GBR/Bora-Hansgrohe) mtArnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) mtWesley Kreder (PBS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtKenneth Van Rooy (BEL/Sport Vlaanderen-Baloise) mtPiet Allegaert (BEL/Cofidis) mtJens Debusschere (BEL/B&B Hotels p/b KTM) mt