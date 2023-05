Giro : Grove s'impose au sprint, Evenepoel chute à deux reprises

Après trois podiums depuis le début du Giro, Kaden Groves parvient enfin à remporter une étape, et sûrement pas la plus simple. La pluie aura fait beaucoup de dégâts ce mercredi entre Atripalda et Salerno. Alors que de nombreux coureurs sont partis à la faute tout au long des 171 kilomètres, l'Australien s'impose au sprint devant Jonathan Milan (Bahrain Victorious) et Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Dans le sprint final, Mark Cavendish et plusieurs coureurs vont être amené au sol.

Evenepoel deux fois au tapis !

Tombé une première fois dans les 20 premiers kilomètres à cause d'un chien qui a traversé la route, Remco Evenepoel va une nouvelle fois se retrouver à terre dans les trois derniers kilomètres. S'il ne perd pas de temps sur ses concurrents et garde sa deuxième place du général, le coureur de la Soudal Quick-Step est apparu très remonté après ses chutes. Pour le classement général, le Norvégien Andreas Leknessund (Team DSM), conserve son maillot rose de leader du général et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) conforte un peu plus le maillot de meilleur grimpeur.