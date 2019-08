Gilbert signe 3 ans chez Lotto-Soudal

Retour aux sources pour Philippe Gilbert. Le Liégeois va quitter la Deceuninck-Quick Step, qui ne lui proposait qu'un contrat d'un an, pour rejoindre à nouveau l'autre grande formation belge, la Lotto-Soudal, où il s'est engagé pour les prochaines saisons.

Avec l'équipe de Patrick Lefevere, Gilbert a pu briller sur les Flandriennes, en remportant les deux Monuments que sont le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il va retrouver une structure avec laquelle il a évolué entre 2009-2011, les années de ses premières grandes victoires (Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie...).

Agé de 37 ans, Gilbert a remporté deux victoires cette saison, une étape du Tour La Provence et Paris-Roubaix.

Team news!



We are proud to announce that @PhilippeGilbert will return to @Lotto_Soudal next year.



"I want to try to lift the team to a higher level, by performing in races myself but also by making other riders better."



More: https://t.co/ztUfQwKBuL pic.twitter.com/893eNFKCtR