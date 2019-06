Froome "est un polytraumatisé"

Aux détracteurs de Chris Froome, qui ont cru bon de se réjouir de son malheur, il convient d’écouter le compte-rendu du professeur qui, durant 8 heures, a opéré au CHU de Saint-Etienne le coureur britannique, victime de fractures ouvertes du fémur et du coude, mais aussi de la hanche et aux côtes, suite à sa lourde chute survenue mercredi, lors de la reconnaissance du chrono de Roanne sur les routes du Critérium du Dauphiné. "L’opération a duré un bon moment", a confié Rémi Philippot ; cité dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès. "C'est un polytraumatisé, il souffrait de multiples fractures. Il a subi un choc à haute énergie." Et Froome pourrait devoir prolonger son séjour dans le Forez : "Un point sera fait ce matin (jeudi) sur les suites à donner. Il est possible qu'il y ait d'autres chirurgies derrière." Son indisponibilité, estimée à 6 mois, le prive de la fin de saison et donc du prochain Tour de France, qui s’élancera le 6 juillet depuis Bruxelles.