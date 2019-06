Froome en soins intensifs à Saint-Etienne

Victime d'une terrible chute à 54km/h mercredi lors de son échauffement avant le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, Chris Froome souffre d'une fracture ouverte du fémur, d'une fracture de la hanche, de côtes et du coude droit. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Saint-Etienne et a subi une opération dans la soirée de mercredi et reste encore en soins intensifs. Il manquera évidemment le Tour de France et mettra longtemps à se remettre de cette chute.

"Il faut beaucoup de temps dans ce genre de cas. (...) Il y a les chutes et les mauvaises chutes et c'en est une mauvaise", a déclaré Dave Brailsford, manager de l'équipe Ineos, à la BBC.