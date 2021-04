Vers une annulation ?

Après avoir reçu un avis défavorable de la préfecture du Nord, le comité d'organisation a décidé avec l'appui de la Ligue Nationale de Cyclisme, de faire appel auprès du cabinet Interministériel de crise. Réponse d'ici mardi. pic.twitter.com/cDPGzY2GD2

Malgré la multiplication des protocoles sanitaires, certains événements sportifs font encore les frais de la pandémie de Covid-19.Initialement prévue du 4 au 9 mai, cette épreuve Pro Series qui devait accueillir huit équipes du World Tour (AG2R Citroën Team, BORA-Hansgrohe, Cofidis, Deceuninck - Quick-Step, Team DSM, Groupama-FDJ, Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux et Lotto Soudal) n'aura pas lieu. Malgré plusieurs recours, les organisateurs n'ont pas réussi à convaincre le Préfet du Nord. Face à l'ampleur de la troisième vague de Covid-19 et alors que le circuit mondial se déroule presque normalement, il avait donné un avis défavorable à la tenue de la course. Comme l'an passé, cette course est finalement annulée malgré les nombreux efforts de l'organisation.D'après La Voix du Nord, cette deuxième annulation consécutive pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de cette épreuve qui a été gagnée par des coureurs comme Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Alexandre Vinokourov, Sylvain Chavanel, Thomas Voeckler ou Arnaud Démare. Le tenant du titre de cette course qui sert de transition au peloton entre les classiques du printemps et les courses à étape du début de l'été est Mike Teunissen. Sa victoire remonte au printemps 2019. Une éternité...