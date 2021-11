FFC : Nomination au poste de directeur du programme olympique pour Florian Rousseau

Florian Rousseau revient à ses premières amours. Triple champion olympique entre Atlanta en 1996 et Sydney en 2000, dix fois champion du monde en cyclisme sur piste entre 1993 et 2001, l’Orléanais a officiellement fait son retour dans l’organigramme de la Fédération Française de cyclisme (FFC) ce mercredi. Une annonce qui était attendue alors que l’intéressé avait été vu s’entretenir avec les responsables de la fédération à l’occasion des récents championnats du monde de cyclisme sur poste organisés au Vélodrome Jean-Stablinski de Roubaix. Toutefois, le rôle désormais attribué à l’ancienne légende de la piste ira bien au-delà de cette seule discipline qui n’a ramené que deux médailles des derniers Jeux Olympiques de Tokyo, avec le trio composé Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal en bronze sur la vitesse par équipes alors que la paire Donavan Grondin-Benjamin Thomas était également revenue bronzé sur le Madison.

Rousseau, de l’expérience à revendre

Après sa carrière sportive, Florian Rousseau a pris en main le pôle « sprint » à l’INSEP entre 2005 et 2013 avant de quitter le giron de la FFC. En effet, après avoir intégré le mouvement olympique en vue de la candidature de Paris pour 2024, l’ancien pistard a apporté son expérience à l’athlétisme français dans un rôle de directeur de la haute performance. Après quasiment 20 mois de mission, Florian Rousseau a rendu son tablier en septembre dernier et, dès lors, tout indiquait qu’il allait rejoindre la FFC. Au siège de la fédération, le président Michel Callot et le Directeur Technique National Christophe Manin ont confirmé que l’ancien spécialiste de la piste était nommé directeur du programme olympique, un poste nouvellement créé par le Conseil Fédéral pour lequel l’expérience de Florian Rousseau sera un atout de poids pour permettre au cyclisme français dans son ensemble de briller à domicile.