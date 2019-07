Europe: Van der Poel sacré

Nouveau titre pour Mathieu van der Poel. Déjà double champion du monde et d’Europe de cross-country, le Néerlandais est devenu champion d’Europe de VTT ce dimanche à Brno (République Tchèque).

Le coureur de 24 ans, malgré une chute en début de course, a terminé avec plus d’une minute d’avance sur le Suisse Franck Vogel et un autre Batave, Milan Vader. Déception pour le Français Thomas Griot, qui échoue au pied du podium.

Chez les femmes, 4e sacre sur les cinq dernières éditions pour la Suissesse Jolanda Neff, trois minutes devant l’Ukrainienne Yana Belomoina et l’Allemande Elisabeth Brandau.