Etoile de Bessèges : Dupont remporte la 2eme étape, Laporte toujours leader

Dupont : « J'ai attendu le dernier moment pour y aller »



Laporte toujours leader



ETOILE DE BESSEGES

Classement de la 2eme étape (Saint-Geniès - La Calmette, 154 km) - Jeudi 4 février 2021

Timothy Dupont (BEL/Bingoal-Wallonie Bruxelles), en 3h35'15

Classement général (après 2 étapes sur 5)

Christophe Laporte (FRA/Cofidis) en 6h49'37



2-

Timothy Dupont (BEL/Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 2”



3- Nacer Bouhanni (FRA/Arkéa-Samsic) à 4”



4- Pierre Barbier (FRA/Delko) à 6”



5- Giacomo Nizzolo (ITA/Qhubeka Assos) à 8”

Opportuniste Timothy Dupont (Bingoal-Wallonie Bruxelles). Bien aidé par deux grosses chutes survenues dans les cinq derniers kilomètres - la seconde, à 500 mètres de la ligne - et ayant mis hors-course la plupart des sprinteurs engagés,Dupont, qui n'avait plus gagné depuis 543 jours, a regoûté au bonheur de lever les bras enaprès avoir terminé au pied de ce même podium (4eme) la veille. Nacer Bouhanni, devancé mercredi par son ancien coéquipier chez Cofidis Christophe Laporte, avait cherché au même titre que Nizzolo à lancer le sprint de très loin, mais sans parvenir à surprendre le vainqueur du jour, venu sauter tout le monde sur la ligne.« J'ai attendu le dernier moment pour y aller et je suis rentré à la vitesse. Je savais que la dernière ligne droite était très longue. J'ai viré en 5eme ou 6eme position », revivait Dupont après avoir remporté cette(la première chute a notamment impliqué Julien Duval, déjà tombé mercredi, la 2eme chute est né d'une glissade dans un virage d'Edvald Boassen-Hagen, parti en tout droit, emportant plusieurs de ses concurrents au passage) mais aussi par la fracture d'une main de Michael Valgren pour sa première sous les couleurs de l'équipe Education First-Nippo.Troisième du Grand Prix d'Isbergues la saison dernière - son meilleur résultat - Dupont s'était fait véritablement un nom dans le peloton en 2016 alors qu'il défendait encore les couleurs de la formation Verandas Willems, avec... 15 victoires cette année-là, dont l'Europe Tour. Le Belge avait notamment fait parler de lui en s'offrant Fernando Gaviria sur un sprint, lors du Championnat des Flandres.Ce premier succès lui permet de s'intercaler à la deuxième place du classement général, deux secondes derrière Laporte mais autant devant Bouhanni.2- Pierre Barbier (FRA/Delko) mt3- Giacomo Nizzolo (ITA/Qhubeka Assos) mt4- Rudy Barbier (FRA/Israel Start-Up Nation) mt5- Christophe Laporte (FRA/Cofidis) mt......