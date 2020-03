Espagne : Les JO à 41 ans ? Aucun problème pour Valverde !

🚀🗣️ @alejanvalverde valora el aplazamiento de los JJOO #Tokyo2020 oficializado este martes y explica cómo afrontará los próximos meses. Nos recuerda: "Tengo contrato para 2021". #SeguimosConectados

🎥 Alejandro Valverde's thoughts on the postponement of the Olympic Games 👇 pic.twitter.com/wSUEoaQ4qZ



— Movistar Team (@Movistar_Team) March 25, 2020

La médaille olympique avant la retraite ?

Alejandro Valverde espérait bien disputer ses cinquièmes Jeux Olympiques cet été à Tokyo et décrocher une première médaille, lui qui n’a jamais fait mieux que cinquième (à Pékin en 2008) dans une course olympique. Mais il devra patienter un an de plus. Les Jeux Olympiques auront lieu au printemps ou à l’été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, mais le coureur espagnol sera encore prêt à défendre les couleurs de son pays, lui qui aura alors 41 ans. «Si le sélectionneur me convoque, j’irai aux Jeux pour y faire de mon mieux », a déclaré le champion du monde 2018 dans une vidéo publiée sur Twitter, depuis son domicile où il est confiné, comme tous les Espagnols, qui paient un lourd tribut au coronavirus (4089 décès à ce jour, soit le troisième pays le plus touché après l’Italie et la Chine).Une médaille olympique pourrait être la cerise sur le gâteau d’un palmarès déjà immense, qui compte notamment un titre de champion du monde 2018, la Vuelta 2009, 17 étapes et neuf podiums sur les Grands Tours, quatre Liège-Bastogne-Liège, cinq Flèche wallonne et deux Clasica San Sebastian.