Enric Mas signe chez Movistar

En fin de contrat avec la Deceuninck-Quick Step, Enric Mas s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec la formation Movistar.

Le grimpeur espagnol de 24 ans sera l'un des leaders de l'équipe d'Eusebio Unzué, qui va perdre Mikel Landa (Bahrain-Merida) et Nairo Quintana (Arkéa-Samsic).

Surprenant deuxième de la Vuelta en 2018, Mas a terminé cette année 4e du Tour d'Algarve et 22e du Tour de France, où il a épaulé Julian Alaphilippe.

