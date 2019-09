Encore un titre mondial pour Ferrand-Prévot !

Sacrée championne du monde de cross-country il y a trois semaines à Mont-Sainte-Anne, au Canada, Pauline Ferrand-Prévot s’est adjugé un nouveau titre planétaire ce dimanche à Grächen-Saint-Niklaus, en Suisse. L’intéressée y a conquis l’or mondial du VTT marathon – une discipline qu’elle découvrait en compétition pour l’occasion.

Sur les 70 km du parcours - pour 3500m de dénivelé – la Champenoise a fait parler son explosivité pour très vite prendre les devants et imposer son rythme à la concurrence. Résultat, une course survolée en 3h57, et des dauphines reléguées à 1’53 pour ce qui est de la Slovène Blaza Pintaric – une ex-championne d’Europe de la spécialité - 2’40 pour la Sud-Africaine Robyn De Groot qui complète ainsi le podium.

"C'était mon premier marathon, je ne m'attendais pas du tout à gagner. Ça signifie beaucoup pour moi, surtout après les durs moments que j'ai connus", dixit la jeune femme de 27 ans, ainsi relayée par L’Equipe, après son sacre. Opérée en début d’année pour un souci de pression artérielle dans les deux jambes, la double championne du monde de cross-country et triple championne du monde de relais mixte compte désormais une nouvelle corde à son arc. De l’or qui fait du bien dans sa quête olympique suprême, à moins d’un an des Jeux de Tokyo.