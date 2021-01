EF Education-Nippo : Une tenue 2021 traditionnelle mais avec un message pour l'UCI

Designed to disrupt or created to comply?

Un maillot « créé pour se conformer » aux règles

L’équipe EF Education-Nippo n’a jamais voulu faire les choses comme les autres. La formation dirigée par Jonathan Waughters l’a démontré au départ du dernier Giro quand, en lieu et place de son traditionnel maillot rose et bleu, elle s’est présentée avec un maillot multicolore et orné du canard emblématique de la marque de skateboards Palace, qui avait collaboré avec la marque britannique Rapha à l’image d’un autre partenariat noué autour du football avec Adidas et la Juventus. Un maillot qui n’avait pas été du goût de l’UCI dont les commissaires avaient alors sanctionné chacun des huit coureurs présents sur le Tour d’Italie et leur directeur sportif Fabrizio Guidi d’une amende de 500 francs suisses chacun pour avoir porté des « vêtements non conformes lors des obligations liées au podium ». Une sanction qui, de toute évidence, n’a pas été bien acceptée par les dirigeants de l’équipe et leur équipementier, ce qui a servi de base de travail pour la tenue 2021.Pour cette nouvelle saison, l’équipe EF Education-Nippo, qui a récemment accueilli comme partenaires la région Sud et la ville de Marseille, a décidé de revenir à ses fondamentaux. En effet, la nouvelle tenue sera essentiellement rose avec un cuissard bleu foncé... mais le diable se cache dans les détails. En effet, les designers de la marque Rapha ont appliqué le règlement de l’UCI concernant les tenues au pied de la lettre au point d’indiquer toutes les mesures directement sur le maillot. « Pour nous assurer que nous nous conformons à toutes les règles et réglementations, aussi insignifiantes soient-elles, les concepteurs ont montré leur travail, a déclaré la formation américaine dans un communiqué. Ils ont laissé visibles leurs mesures méticuleuses concernant le positionnement correct et l’espacement des logos des partenaires alors que des annotations subtiles sont un clin d’œil à leur approche créative de la conformité. Les détails les plus fins ne seront pas visibles sur les plans d’hélicoptère mais pour ceux qui portent notre maillot, que ce soit les coureurs ou les supporters, ils auront pour rôle de rappeler l’envie de notre équipe de briser les conventions et de changer le cyclisme. » Si le maillot se veut sage, le message l’est bien moins.