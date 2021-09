EF Education-Nippo : Eiking signe deux ans

L’année 2022 marquera le début d’une nouvelle aventure pour Odd Christian Eiking. Le Norvégien, qui fêtera ses 27 ans en décembre, s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec EF Education-Nippo, après avoir passé quatre ans chez Intermarché-Wanty-Gobert. Le puncheur vient de vivre le plus beau moment de sa carrière, puisqu’il a porté pendant sept étapes le maillot rouge de la Vuelta, avant de le laisser au futur vainqueur Primoz Roglic, et il a terminé onzième du classement général.

Eiking : "Avoir le maillot rouge m'a changé en tant que coureur"

« Ce n'est pas quelque chose que j'avais imaginé. J'espérais une victoire d'étape mais avoir le maillot rouge durant si longtemps, c'était vraiment, vraiment incroyable. Cela m'a changé en tant que coureur. Cela m'a donné plus de confiance, en voyant qu'il est possible de rester avec certains des meilleurs coureurs. Je veux continuer sur cette bonne voie où je suis maintenant. J’ai besoin d’être dans un endroit où je peux grandir et me développer et EF a l'air vraiment bien pour moi pour mon développement. Cela ressemble à un très bon groupe et je veux en faire partie. Je suis ravi de rencontrer l'équipe et de gagner des courses ensemble. C'est ce que j'attends avec impatience. J'ai vraiment hâte de commencer l'année prochaine. J'espère qu'en tant qu'équipe nous pourrons gagner des courses ensemble. J'espère, bien sûr, que je pourrai aussi gagner quelques courses. Faire partie d'une équipe gagnante, c'est génial quoi qu'il arrive. C'est un sentiment vraiment spécial. J'espère pouvoir ressentir beaucoup de ce sentiment l'année prochaine et dans les années à venir », a déclaré Eiking, qui ne compte que trois victoires à son palmarès, la dernière sur l’Arctic Race of Norway en août 2019. Avec des coureurs comme Eiking, mais aussi Esteban Chaves, Rigoberto Uran, Stefan Bisseger ou encore Hugh Carthy, l’équipe au maillot rose, qui a remporté 14 victoires cette année, aura encore fière allure la saison prochaine.