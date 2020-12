Education First : Julien El Farès a signé

EF Pro Cycling is excited to announce that Julien El Fares will race with us in 2021! Get to know the French pro here: https://t.co/Y81fsaUfZf pic.twitter.com/XcyMHO5Hnu

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) December 14, 2020

Un quatrième Tour de France en 2021 pour El Farès ?

Un Français chez les Américains d’Education First Pro Cycling ! Julien El Farès va rejoindre l’équipe au maillot rose pour la saison 2021, a-t-on appris en ce début de semaine. Âgé de 35 ans, le natif de Manosque s’est engagé pour une saison avec « EF » et fait donc son retour en World Tour, douze ans après l’avoir quitté, lorsqu'il évoluait chez Cofidis.Il va d’ailleurs retrouver chez Education First ses anciens coéquipiers japonais Fumiyuki Beppu et Hideto Nakane.« C’est une équipe merveilleuse avec une bonne mentalité. Cela correspond à ma façon de voir le cyclisme. Je suis ravi de rejoindre la famille EF et de découvrir de nouveaux amis. Je suis excité de pouvoir amener mon expérience sur les courses européennes et d’aider l’équipe à obtenir les meilleurs résultats possibles. Pour le moment, je ne pense qu’à ma préparation. Je suis à 100% concentré sur ma saison. Je suis si reconnaissant envers Education First.», s’est réjoui El Farès, qui rêve de pouvoir participer à son quatrième Tour de France l’été prochain (il avait fini 27eme en 2010, avec Cofidis). En 2020, Julien El Farès n’a pu courir que 21 jours en compétition en raison du calendrier bouleversé par la pandémie de coronavirus. Il a notamment terminé 20eme du Tour La Provence, 8eme du Tour des Alpes Maritimes et 17eme du Tour de Bulgarie, tout en abandonnant sur Paris-Nice et le Mont Ventoux Dénivelé Challenge.