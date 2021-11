DSM : Van Wilder rejoint la Deceuninck-Quick Step

Team DSM reach agreement with Deceuninck–Quick-Step regarding Ilan van Wilder.

More: https://t.co/HU3yipvZnY pic.twitter.com/2uCxicfis1



— Team DSM (@TeamDSM) November 18, 2021



**Announcement**

Team DSM reach agreement with Deceuninck–Quick-Step regarding Ilan Van Wilder: https://t.co/5mk6dd44Vn pic.twitter.com/EOxPQKhU25



— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) November 18, 2021

« Pas permis qu'un coureur tente de forcer le passage »

Ilan Van Wilder a trouvé un point de chute. Le jeune cycliste, âgé aujourd'hui de seulement 21 ans, a signé un contrat jusqu'en 2023, en faveur de la formation belge Deceuninck-Quick Step. Le coureur, considéré comme l'un des plus grands espoirs du cyclisme belge, a donc fini par gagner son bras de fer avec son ancienne formation, à savoir les Allemands de la DSM, avec qui il était pourtant encore sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2022.Par conséquent, le principal intéressé voulait donc absolument changer d'équipe, en prévision de cette saison 2022 à venir. Ce qui est donc désormais chose faite. En sachant également que Van Wilder était même allé jusqu'à saisir un tribunal pour cela.Lors de l'annonce officielle de ce transfert, Iwan Spekenbrink, le manager général de la DSM, a ainsi notamment déclaré : « Il n'était pas permis qu'un coureur tente de forcer le passage en faisant des déclarations publiques ou en impliquant un tribunal, et nous aurions refusé de faciliter un transfert si cela avait été fait de cette manière. Nous étions ouverts à la possibilité d'un transfert effectué d'une manière appropriée.Nous souhaitons bonne chance à Ilan et Deceuninck-Quick Step. » De son côté, Patrick Lefevere, son homologue de la Deceuninck-Quick Step, a confié : « Nous sommes heureux de signer avec Ilan (Van Wilder), un coureur dont nous sommes convaincus qu'il pourra progresser dans nos rangs et apporter quelque chose à l'équipe. Nous pensons qu'Ilan apportera une valeur ajoutée au niveau de nos ambitions au classement général et nous sommes ravis qu'après de bonnes conversations avec le Team DSM, nous ayons pu l'intégrer. »