DSM : Bardet rempile jusqu'en 2024

Bardet fait l’unanimité

La prolongation de Romain Bardet au sein de l'équipe DSM était dans les tuyaux. Il ne manquait plus que la confirmation. Celle-ci est tombée ce samedi matin, peu avant le départ de la huitième étape d’un Giro sur lequel le Français pointe actuellement à la 10eme place au classement général à l'issue des sept premières levées. Le coureur de 31 ans, qui arrivait en fin de contrat avec l’équipe néerlandaise au terme de la saison, a rempilé pour deux ans. Il est désormais lié à son employeur jusqu’à 2024. Continuer l’aventure avec l’ex-maison Sunweb était comme une évidence pour le Français. « Je suis super heureux de continuer le voyage avec l'équipe. C'est très naturel de rester, j'ai fait de grands pas ici, c'est vraiment le bon environnement pour moi, s’est-il réjoui dans le communiqué publié par la formation DSM. J'aime la culture au sein de l'équipe, la façon dont nous courons, la confiance de l'équipe. Il était assez évident que je voulais rester ici plus longtemps et continuer, donc je suis vraiment heureux d'être ici pour deux années supplémentaires. »Une joie partagée par Rudi Kemna, l’entraineur principal de sa formation. « Romain est un vrai joueur d'équipe, et il travaille parfaitement avec nous, a confié ce dernier dans un communiqué. En dehors du vélo, il est vocal et il est important pour aider à motiver l'équipe et ceux qui l'entourent. Pour l'avenir, nous allons continuer à nous concentrer sur les classements généraux et la chasse aux étapes dans les courses de haut niveau avec Romain. » Arrivé dans l’équipe à l'intersaison 2020-2021, le natif de Brioude a montré à quel point il est important au sein du groupe. Ses résultats sont également très bons à l’image de sa 7eme place sur le dernier Giro et sa récente victoire au classement général sur le Tour des Alpes.