Down Under Critérium : Caleb Ewan frappe le premier

DOWN UNDER CRITERIUM

Classement final (51km) - Dimanche 19 janvier 2020

La saison 2020 commence de la plus belle des façons pour Caleb Ewan ! Le sprinteur australien a remporté le Down Under Critérium, une course de 51 kilomètres disputée sous la pluie à Adelaïde, et qui servait de répétition générale avant le début du Tour Down Under, première course World Tour de la saison, mardi. Le coureur de Lotto Soudal a devancé au sprint les deux Italiens de Cofidis, Elia Viviani et Simone Consonni, qui signent avec un podium leurs débuts avec la formation française. C'est la quatrième fois en cinq ans qu'Ewan remporte cette épreuve. L'an passé, il avait ensuite remporté dix victoires durant la saison, donc trois sur le Tour de France.2- Elia Viviani (ITA/Cofidis) mt3- Simone Consonni (ITA/Cofidis) mt4- Japser Philipsen (BEL/UAE Team) mt5- Kristoffer Halvorsen (NOR/EF Pro Cycling)6- Alberto Dainese (ITA/Sunweb)7- Michael Mørkøv (DAN/Deceuninck-Quickstep)8- Sam Welsford (AUS/Australia)9- Christopher Lawless (GBR/Ineos)10- Giacomo Nizzolo (ITA/NTT Pro Cycling) mt...