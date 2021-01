Dopage : Sicot suspendue deux ans

Du simple harcèlement au harcèlement sexuel...



Face aux menaces et aux chantages, Marion Sicot

a cédé et a consommé de l'EPO. Retour sur une affaire de "dopage forcé" selon la cycliste, qui témoigne en exclusivité pour #Stade2.

Chantage à embauche, photos dénudées... La cycliste Marion Sicot nous raconte le harcèlement de son entraîneur qui l'a poussé à se doper pour pouvoir être à la hauteur.

Sicot a porté plainte, l'AFLD en a tenu compte



Vous étiez nombreux à me demander régulièrement pour ma sanction.

Je suis enfin fixée. Alors que j’ai déjà purgé 17 mois...



, a elle-même révélé l'intéressée mardi sur son compte Facebook après avoir été informée de sa sanction exacte. « Vous étiez nombreux à me demander régulièrement pour ma sanction. Je suis enfin fixée. Alors que j’ai déjà purgé 17 mois suspension, je viens de recevoir le jugement de l’AFLD. Je suis suspendue au total deux ans et serai autorisée à retrouver les compétitions le 19 juillet 2021 », explique Marion Sicot, extrêmement soulagée. « Je n’y crois pas ! Quel soulagement de voir que mon histoire a été comprise par les instances. Je peux enfin voir le bout du tunnel après plus de deux ans d’un enfer qui avait commencé avec le harcèlement subi dans mon équipe (la formation Doltcini-Van Eyck Sport) et pour lequel j’attends encore je jugement qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. » Habituellement pourtant, lorsqu'il est question de dopage, personne ne se félicite de la perspective de revoir le tricheur sur son vélo, pas plus qu'il ne fait plaisir d'entendre que le fautif ou la fautive en question n'a pas hérité de la peine maximale. En ce qui concerne Marion Sicot, le sentiment est néanmoins tout autre., avec de surcroît l'espoir que son harceleur la traite comme ses coéquipières, lui donne enfin sa chance et la conserve dans l'effectif.Il y a plusieurs mois, l'Orléanaise avait évoqué en détails dans le cadre d'un sujet de l'émission Stade 2 sur France 3 le calvaire qu'elle avait vécu, au même titre que« Je me suis dit, forcément, que l'EPO ça faisait peut-être marcher et peut-être que si j'arrive à obtenir une performance, mon directeur sportif m'accordera autant d'importance qu'aux autres filles (de l'équipe), qu'il me gardera dans l'équipe et me laissera tranquille, avec cet acharnement (...) J'étais tellement perdu que j'étais prêt à prendre le risque ». Marion Sicot était également revenue sur l'évolution du harcèlement présumé qu'elle avait subi à l'époque de la part de son manager,, Marc Bracke exigeant, selon elle, de recevoir des photos de la sportive en en bikini puis en slip ou en string, officiellement pour contrôler son poids, si elle souhaitait disputer les courses du début de saison (lorsqu'elle avait arrêté d'envoyer des photos à son harceleur, elle avait été écartée de l'équipe).La cycliste avait alors fini par déposer plainte.« Marc Bracke a imposé à cette sportive de 26 ans, de façon répétée, un comportement humiliant à connotation sexuelle et qui n'avait à l'évidence aucune justification sportive » et « il s'est livré à un harcèlement sexuel d'autant plus inadmissible qu'il connaissait la précarité de la situation de la jeune femme et ne pouvait ignorer l'emprise qu'il exerçait sur elle du fait de ses fonctions de dirigeant », analyse l'instance anti-dopage, estimant par ailleurs que la jeune femme « a d'autant plus cherché à se perfectionner et à réaliser des performances sportives qu'elle souhaitait échapper à ces rapports malsains ». Au même titre que c'est dans ce même contexte « particulièrement difficile » qu'elle a décidé d'avoir recours au dopage. Un contexte que l'AFLD « ne pouvait pas ignorer », pour reprendre les termes du communiqué. A noter que