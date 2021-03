Dopage : L'ancien médecin de l'équipe Sky reconnu coupable !

La presse anglaise a immédiatement parlé de « tremblement de terre » à la lecture du verdict. Richard Freeman, ex-médecin chef de l'équipe Sky, a été reconnu coupable vendredi d'avoir commandé en juin 2011 de la testostérone à des fins de dopage, « sachant ou croyant qu'elle devait être administrée à un athlète pour améliorer ses performances sportives ». « Le tribunal a conclu que vous, le Dr Freeman, avez passé la commande et obtenu le Testogel, sachant ou croyant qu'il devait être administré à un athlète pour améliorer ses performances sportives. Le motif de votre action était de dissimuler un comportement », a conclu vendredi matin le président du Medical Practitioners Tribunal Service de Manchester, en charge de statuer sur le cas des médecins visés par des plaintes.

L'ancien responsable du service médical du désormais Team Ineos Grenadiers avait reconnu qu'il avait bien commandé trente sachets de Testogel, une substance interdite en compétition comme hors-compétition. En revanche, le Docteur Freeman avait toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, à savoir que le testostérone en question serait administré anonymement à l'un des coureurs de l'équipe.

"If the Team Sky saga was a film, it would carry shades of Reservoir Dogs when the crew are all pointing guns at each other in a stand-off."@DickinsonTimes reflects on the wretched mess of the British cycling 'boom' https://t.co/fi1vbb5JNC