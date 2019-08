Deux recrues italiennes pour Movistar

Nouveaux renforts pour la Movistar. L’équipe espagnole a annoncé ce mercredi avoir signé les Italiens Dario Cataldo et Davide Villella pour les deux prochaines années. Les Transalpins arrivent tous deux en provenance d’Astana.

Ⓜ️ We're strenghtening our roster with @DarioCataldo & Davide Villella, who join us on 2-year contracts. Benvenuti in casa Movistar Team! #RodamosJuntos



Davide Villella y Dario Cataldo, experiencia y calidad italiana para la escuadra @Telefonica → https://t.co/rSayez0Y0p