Degenkolb file chez Lotto Soudal

Nouvelle recrue de choix pour Lotto Soudal. Après l’arrivée de Philippe Gilbert, c’est John Degenkolb qui rejoint la formation belge. Celle-ci l’a annoncé par l’intermédiaire d’un communiqué ce jeudi. L’Allemand s’est engagé jusqu’en 2021.

Le vainqueur en 2014 de Gand-Wevelgem, de Paris-Roubaix et Milan-San Remo en 2015 vise des succès sur les classiques du printemps : "Les conversations avec Lotto Soudal ont révélé qu’il y avait beaucoup de parallèles entre leurs objectifs et les miens. C’est logique qu’une équipe belge avec une longue histoire dans le cyclisme veuille exceller dans les classiques. C’est l’objectif principal pour la première partie de la saison".

Concernant la cohabitation avec le champion belge, Degenkolb ne s’inquiète pas : "Je peux former un duo complémentaire avec Philippe Gilbert. Nous nous entendons bien, je l’admire en tant qu’un des meilleurs coureurs de classiques et avec son style de course, il y aura des opportunités pour chacun d'entre nous". Excellent au sprint, le maillot vert de la Vuelta en 2014 se range par contre derrière Caleb Ewan : "Il sera sans aucun doute notre leader au sprint", juge-t-il.