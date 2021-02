Deceuninck-Quick Step : Un retour à la compétition qui comble Julian Alaphilippe

Si le plateau du Tour de La Provence sera bien garni, c’est bien lui qui attirera les regards. Alors que des coureurs comme Arnaud Démare, Alexey Lutsenko, Warren Barguil, Nacer Bouhanni, Alexander Kristoff ou encore l’invité de dernière minute Egan Bernal seront au départ, le maillot de champion du monde de Julian Alaphilippe sera comme un aimant. Absent depuis la mi-octobre en raison des fractures à la main droite causées par sa chute sur le Tour des Flandres, le natif de Saint-Amand-Montrond sera la principale attraction du Tour de La Provence. « Je me sens bien, très motivé et très heureux de commencer la saison. Être ici en France avec le maillot de champion du monde, c'est vraiment spécial, a confié Julian Alaphilippe dans un entretien accordé à France Bleu. Ce maillot m'impose plus de choses qu'avant. On a l'envie de bien faire. Mais c'est toujours un plaisir de l'enfiler à l’entraînement. » Un retour à la compétition, sur une course dont l’organisation compte dans ses rangs sa compagne Marion Rousse, que le champion du monde compte utiliser pour se rendre mieux compte de son « état de forme après la préparation hivernale » et pour « monter crescendo pour les objectifs qui vont venir après. »

Alaphilippe : « Je ne suis pas à 100% »

Cette précaution quant aux objectifs s’explique par la forme actuelle de Julian Alaphilippe. En effet, le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step l’affirme, il n’est pas au top de sa forme en raison d’une récupération de ses blessures à la main droite loin d’être optimale. « J'arrive à faire des sprints, à forcer avec ma main mais je ne suis pas à 100%. Ça reste un peu sensible, confie l’ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France. Je n'ai pas à me plaindre, je suis compétitif. Mais c'est vrai que j'ai hâte que la récupération soit vraiment à 100% et de retrouver ma main comme avant. » Malgré ces désagréments, Julian Alaphilippe assure être « très heureux d'être ici, le parcours est sympa, le plateau est relevée et avoir « hâte d'avoir un dossard dans le dos et de lancer cette nouvelle année ». Une saison 2021 qui sera notamment marquée par les Jeux Olympiques de Tokyo mais s’il assure avoir « reçu le parcours » tracé sur les pentes du Mont Fuji, le Berrichon confie ne pas y penser même s’il admet pouvoir « éventuellement faire partie des favoris » d’une course où les candidats aux médailles seront nombreux. Avant tout cela, il y a quatre jours de course qui attendent Julian Alaphilippe sur le Tour de La Provence, avec notamment un test sur les pentes du Mont Ventoux, qui sera un haut-lieu du prochain Tour de France.