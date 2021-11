Deceuninck-Quick Step : Trois ans de plus pour Fausto Masnada

It's a double celebration for @masnada_fausto, as he signed a new contract that will see him ride for the Wolfpack until the end of 2024: https://t.co/fWZTkrCCx1

Une saison réussie malgré des soucis physiques

Fausto Masnada ne pouvait pas espérer un meilleur cadeau d’anniversaire. L'équipe Deceuninck-Quick Step a annoncé ce samedi, jour marquant les 28 ans du coureur italien, sa prolongation de contrat pour les trois prochaines années. Une grande nouvelle pour l’intéressé, plus qu’heureux de rester dans l’équipe la plus performante du peloton professionnel. « Quand vous êtes dans une équipe comme Deceuninck-Quick Step, vous réalisez que c'est un rêve, a confié l'Italien dans un communiqué. Cette année, nous avons remporté le classement mondial par équipe (65 victoires remportées par 18 coureurs différents), nous étions l'équipe la plus forte. Si je changeais d'équipe, je changerais pour quoi ? » Bien qu’il ait jouit de malchance en 2021 - en attestent ses abandons sur le Giro, causé par une tendinite au genou, et la Settimana Ciclistica Italiana, en raison d’une chute – Fausto Masnada a prouvé qu’il pouvait rouler pour ses coéquipiers et prendre sa chance quand il en avait l’opportunité.Il a su le montrer sur le Tour de Lombardie en terminant à la deuxième place à Bergame, où il a vu le jour, derrière un Tadej Pogacar intraitable au sprint. Pour cette raison, le patron de la formation belge, Patrick Lefevere, lui a une nouvelle fois accordé sa confiance. « Je suis heureux qu'il ait pu terminer sa saison avec un si bon résultat au Tour de Lombardie, et qui sait ce que l'avenir nous réserve, a confié ce dernier. L'avoir avec nous pour trois années supplémentaires est fantastique. » Malgré ses pépins, Fausto Masnada tire un bilan positif de l’année écoulée. « Quand j'analyse ma saison, en voyant comment je me suis battu pour revenir, je pense que je peux être satisfait », juge-t-il. Le Bergamasque espère bien poursuivre sur sa lancée la saison prochaine aux côtés des Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel et peut-être Mark Cavendish, dont le contrat expire en fin de saison et pourrait être renouvelé.