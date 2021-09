Deceuninck-Quick Step : Sénéchal prolonge jusqu’à fin 2023

Lefevere : "Nous sommes très heureux que notre voyage se poursuive pendant les deux prochaines années"

Florian Sénéchal reste en Belgique ! Formé chez Quick-Step, avant de partir quatre saisons chez Cofidis (2014-2017) puis revenir au sein de la formation dirigée par Patrick Lefevere, le coureur français de 28 ans a prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison 2023. Équipier de luxe au sein de cette équipe qui est régulièrement celle qui remporte le plus de victoires sur une saison, le natif de Cambrai a pris la lumière il y a deux semaines, lorsqu’il a remporté la 13eme étape de la Vuelta, la plus belle victoire de sa carrière, lui qui avait « seulement » remporté Le Samyn 2019 et La Course des Raisins 2020. « Cette équipe est la meilleure pour moi. C'est une équipe qui performe toujours dans les classiques, mais qui est aussi là-haut dans les Grands Tours, et les neuf étapes et les deux maillots que nous avons remportés cette année en témoignent.J'ai de grandes ambitions pour les deux prochaines années : je veux devenir meilleur, aider le Wolfpack à remporter beaucoup plus de victoires, mais aussi gagner une classique importante », a réagi Florian Sénéchal sur le site de son équipe.Son patron Patrick Lefevere n’a pas tari d’éloges non plus envers le coureur français : « Florian est un grand membre du Wolfpack, dont le développement est clair depuis qu'il est avec nous. C'est un coureur de qualité dont les qualités ont été exposées à de nombreuses reprises.Nous sommes très heureux que notre voyage se poursuive pendant les deux prochaines années. » Pour tenter de conclure sa saison en beauté, Florian Sénéchal veut briller lors des Mondiaux en Belgique le 26 septembre puis sur Paris-Roubaix, la course de ses rêves, le 3 octobre. Un immense challenge !