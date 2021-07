Deceuninck-Quick Step : L’équipe deviendra Quick-Step Alpha Vinyl Team en 2022

Same team, high ambitions, new name in 2022!

Quick-Step Alpha Vinyl Team



Read more about this, here: https://t.co/4xVLrGx95k pic.twitter.com/Cn9bBJpzhm



— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 12, 2021

Encore une grosse équipe Quick-Step en 2022

C’est devenu une habitude, et 2022 n’échappera pas à la règle. L’équipe belge Quick-Step aura un huitième nom différent pour sa vingtième année d’existence dans le peloton professionnel. La formation dirigée par Patrick Lefevere a l’habitude de changer de nom régulièrement (Quick-Step-Davitamon devenu Quick-Step-Innergetic en 2005 puis Quick-Step en 2008 puis Omega Pharma - Quick-Step en 2012 puis Etixx-Quick-Step en 2015 puis Quick-Step Floors en 2017 et donc Deceuninck-Quick-Step depuis 2019) deviendra Quick-Step Alpha Vinyl Team l’année prochaine.(des « sols rigides de haute performance », pour être précis), que Quick-Step souhaite mettre en valeur en lui donnant le nom de son équipe cycliste.« Lorsqu'il s'agit de performances, de style, de design et de détails, Alpha Vinyl est un véritable leader dans sa catégorie. Avec plus de 800 victoires à son actif, la future équipe cycliste Quick-Step Alpha Vinyl Pro est clairement alignée sur un leadership incontesté », a déclaré Ruben Desmet, président d’Unilin Flooring, la maison-mère de Quick-Step. « Nos valeurs communes ne peuvent être surestimées.Nous sommes très enthousiastes à l'idée de poursuivre notre palmarès sous la bannière Quick-Step et Alpha Vinyl », s’est réjoui Patrick Lefevere qui pourra compter, en 2022, sur des coureurs comme Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Kasper Asgreen, Yves Lampaert ou Fabio Jakobsen pour faire briller les couleurs de l’équipe belge. Une équipe belge qui a déjà remporté 37 victoires en 2021, dont cinq sur le Tour de France grâce à Julian Alaphilippe et Mark Cavendish.