Deceuninck-Quick Step : Jakobsen rapatrié aux Pays-Bas ce mercredi

L'état de santé de Jakobsen évolue bien

C'est une excellente nouvelle pour le principal intéressé et le monde du cyclisme. En effet, le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) va pouvoir effectuer son retour dans son pays natal, ce mercredi. Pour rappel,, après un mouvement plus que dangereux de son compatriote Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), avait été victime d'une effroyable chute. Placé dans la foulée dans le coma artificiel, le jeune cycliste, âgé de seulement 23 ans et dont le pronostic vital avait même été engagé, avait fini par être réveillé vendredi, soit deux jours après ce drame. Entre-temps, il avait toutefois subi une opération chirurgicale à la tête, d'une durée de cinq heures, après des blessures extrêmement graves.Ce mardi, son équipe, la Deceuninck-Quick Step, a donc officialisé, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, son futur rapatriement : « L'état de Fabio Jakobsen évolue favorablement, à tel point qu'il sera transféré mercredi à l'hôpital de Leiden, aux Pays-Bas (LUMC), où un traitement de suivi de ses blessures va être effectué. »Toutefois, sa convalescence puis sa rééducation dureront certainement un certain temps, au regard de ses blessures. De son côté, Dylan Groenewegen, qui avait été disqualifié dans la foulée, avait lui été victime d'une fracture à une clavicule, qui avait nécessité alors également une opération chirurgicale. Le Néerlandais s'est, depuis, confondu en excuses à plusieurs reprises, et notamment à la télévision locale, où il était apparu les larmes aux yeux. Suspendu par son équipe, le sprinteur doit également s'attendre à une sévère sanction de la part de l'UCI.