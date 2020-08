Deceuninck-Quick Step : Des nouvelles rassurantes de Jakobsen

Six jours après la terrible chute de Fabio Jakobsen dans le sprint final de la première étape du Tour de Pologne, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Victime d'un traumatisme crânien et d'une fracture du palais et placé dans un coma artificiel pendant quelques heures après avoir été projeté dans les barrières par son compatriote Dylan Groenewegen, le coureur néerlandais de bientôt 24 ans (il les fêtera le 31 août) va mieux, si l’on en croit les déclarations d’Yvan Vanmol, le médecin de son équipe Deceuninck-Quick Step, qui s’est exprimé dans une vidéo au média belge Sporza. Le coureur devrait même rentrer aux Pays-Bas en fin de semaine prochaine.

Jakobsen communique par SMS

« Compte tenu de la gravité de l’accident, Fabio Jakobsen se porte très bien. Il est pleinement conscient. On ne peut pas encore parler avec lui, mais on communique par SMS, c’est bien. A la fin de la semaine prochaine, il sera prêt à être transféré aux Pays-Bas. Ce qui nous préoccupe toujours, ce sont les dommages esthétiques et peut-être les muscles autour de sa bouche. Puisqu’aucun organe vital n’a été affecté, nous espérons que tout ira pour le mieux. Je communique avec un médecin très compétent qui parle aussi anglais. Le médecin de l’équipe d’intervention a également parfaitement fait son travail. Il n’a pas réanimé Fabio, il l’a intubé. Je n’ose pas fixer une date, mais je suppose que Fabio pourra redevenir coureur cycliste », prédit le médecin. Voilà des paroles rassurantes, alors qu’il y a six jours, le pronostic vital du champion des Pays-Bas 2019 était engagé. Depuis le début de saison, Fabio Jakobsen a disputé cinq courses, et a remporté une étape du Tour de la Communauté de Valence, une étape du Tour de l’Algarve et le Grand Prix Jean-Pierre Monseré. Il avait également été déclaré vainqueur de cette terrible première étape du Tour de Pologne qui va peut-être bouleverser sa carrière.