Deceuninck-Quick Step : Asgreen prolonge jusqu'en 2024

A great guy.

An excellent barista.

A Ronde van Vlaanderen winner.

And now, a member of the Wolfpack until 2024.

Happy to have you continue with Deceuninck - Quick-Step, @k_asgreen!https://t.co/Od9iQonuHe

Photo: @GettySport pic.twitter.com/4wfTYnVByr

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) April 30, 2021

Asgreen : « Rester ici était une évidence pour moi »

Kasper Asgreen décide de jouer la continuité. Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, la formation belge Deceuninck-Quick Step a officialisé la prolongation de contrat du cycliste sur route.Avant cette officialisation, la rumeur de sa prolongation de contrat courrait depuis sa victoire lors de la dernière édition du Tour des Flandres. Une victoire qui l'a permis d'entrer dans une nouvelle dimension.Dans le communiqué annonçant cette nouvelle, Kasper Asgreen a partagé sa réaction : « Rester ici était une évidence pour moi. Deceuninck-Quick Step est la meilleure équipe au monde, et depuis que je suis amateur, je rêvais de les rejoindre, car j'aimais la façon dont elle courait.Je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien et ce qu'ils ont fait et continuent de faire pour moi. » Quant à son patron chez Deceuninck-Quick Step, à savoir Patrick Lefevere, il ne pouvait également que se réjouir de cette nouvelle : « Nous sommes heureux que Kasper continue avec nous jusqu'en 2024. C'est un grand coureur, mais aussi quelqu'un qui a toujours gardé les pieds sur terre. On pouvait le voir grandir saison après saison, et ce printemps, il a rejoint le club des gagnants en remportant un Monument, ce qui témoigne de son talent. Nous sommes convaincus qu'il peut encore s'améliorer et nous aider à gagner de nombreuses autres courses. Sa prolongation était essentielle pour assurer l'avenir de l'équipe. »