Deceuninck-Quick Step : Alaphilippe fidèle au « Wolfpack » !

Lefevere retient les maillots distinctifs

Julian Alaphilippe et Deceuninck-Quick Step, c'est une histoire d'amour qui dure ! Arrivé en 2013, à 20 ans, au sein de l'équipe réserve de la formation belge, le coureur français a gravi tous les échelons et a prolongé ce jeudi son contrat jusqu'à la fin de la saison 2024 ! Le champion du monde, qui fêtera ses 29 ans en juin, est le deuxième cador de l'équipe belge à prolonger son bail, après Remco Evenepoel jusqu'en 2026. "J'ai hâte de continuer avec cette famille et je veux remercier Patrick (Lefevere, le patron de l'équipe, ndlr) et les sponsors pour la confiance qu'ils m'ont montrée lors de ces huit années et qu'ils continuent à me montrerNous allons tous dans la même direction et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me sens bien ici et je fais ce que je fais avec un immense plaisir. J'ai hâte d'obtenir d'autres grands résultats pour Deceuninck-Quick Step cette saison et les années futures, a réagi le coureur français, qui a remporté 33 victoires sous le maillot de l'équipe belge, dont une cette année, lors de la 2eme étape de Tirreno-Adriatico. Je me souviens de ma première rencontre et de ma première course avec l'équipe comme si c'était hier. J'étais excité de découvrir le cyclisme au plus haut niveau.C'est ce que j'ai fait pendant ces huit ans, et j'ai aussi découvert et appris des choses sur moi-même. C'est spécial de penser que maintenant, je suis l'un des coureurs les plus expérimentés de l'équipe et j'aide les plus jeunes, à qui je suis toujours heureux de donner des conseils pour les aider à faire des progrès. Cela montre que le temps passe, et quelle famille nous sommes."Patrick Lefevere, son patron, n'est pas avare de compliments envers le futur papa : "C'est une fabuleuse nouvelle qu'il ait accepté de rester trois ans de plus. Nous l'avons vu grandir et il nous rend très fiers.Il a capté l'attention du public lorsqu'il a gagné le maillot à pois du Tour de France 2018, et ensuite en portant le maillot jaune pendant si longtemps en 2019, et encore en 2020. C'était un peu un conte de fées. Et après, en septembre, cette victoire inoubliable à Imola en solitaire pour remporter le maillot arc-en-ciel. C'était très émouvant pour nous". Et nul doute que le natif de Saint-Amand-Montrond apportera d'autres émotions à son équipe d'ici 2024. Et pourquoi pas dès dimanche lors de l'Amstel Gold Race ou le dimanche suivant sur Liège-Bastogne-Liège ?