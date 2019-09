De la prison pour Vinokourov ?

Le Tribunal correctionnel de Liège a requis six mois de prison à l’encontre d’Alexandre Vinokourov et Alexandr Kolobnev ce mardi, selon les informations de La Dernière Heure. Les deux coureurs sont accusés de corruption active et passive, le premier ayant, selon la justice belge, payer le second 150 000 euros afin qu’il ne dispute pas le final de Liège-Bastogne-Liège en 2010, année où le Kazakh s’est imposé sur la Doyenne devant le Russe.

Le parquet a également plaidé pour des amendes de 100 000 euros contre l’actuel directeur de l’équipe Astana, 50 000 euros contre Kolobnev et la saisie des 150 000 euros incriminés sur le compte de ce dernier.

Les avocats des coureurs se sont concentrés sur une stratégie consistant à décrédibiliser l’enquête et le ministère public, réclamant l’irrecevabilité des poursuites et l’acquittement pour leurs clients. Le jugement sera rendu le 8 octobre prochain.