Cyclo-cross : Un duel Van Aert-Van der Poel dimanche !

Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel représentent deux grands noms du cyclisme mondial actuel. Pas uniquement sur route. Doués en cyclo-cross, ces deux hommes s'affronteront ce dimanche lors de l'étape de Coupe du monde de Termonde en Belgique. Une étape remportée l'année dernière à domicile par Wout Van Aert mais que rêverait d'enlever le Néerlandais, champion du monde en titre de la discipline. Ce dernier effectuera sa reprise sur le circuit ce dimanche tandis que son rival belge impressionne déjà. Il a remporté il y'a deux semaines la manche de Val di Sole en Italie.

"Wout a donné une impression d'être très fort"

Blessé au genou suite à une chute, Mathieu Van der Poel ne s'attend toutefois pas à dominer le champion de Belgique 2021, récemment nommé cycliste belge de l'année. "Wout (Van Aert, ndlr) a donné une impression d’être très fort sur les derniers cyclo-cross, mais je vais essayer de le battre quand même. (...) Je suis quand même un peu surpris. C’était normal qu’il soit à l’avant de la course et je savais qu’il pouvait gagner d’emblée mais il était plus fort que ce que je pensais" a alors reconnu le Batave.

En préparation pour le grand jour

D'ailleurs celui-ci ne s'en cache pas, il est seulement en préparation pour le jour-J. "Il y a juste une course où j’ai besoin d’être au top, aux championnats du monde. Pour le reste, j’ai juste à essayer d’être à 100%" a déclaré le champion du monde en titre. Sa couronne sera remise en jeu le 30 janvier 2022 à Fayetteville aux Etats-Unis (Caroline du Nord). Le coureur d'Alpecin-Fenix a soif de titres, lui qui ne s'est adjugé que les Strade Bianche en 2021 en dehors de victoires d'étapes, dont une sur le Tour de France.



En revanche, Wout Van Aert a davantage été auréolé cette année. Outre ses nombreuses victoires d'étapes, dont trois sur la Grande Boucle, il a remporté l'Amstel Gold Race, Gand-Wevelgem, le titre de champion de Belgique et a failli s'octroyer le titre olympique également à Tokyo où il a pris la médaille d'argent derrière l'Equatorien Richard Carapaz.