Cyclisme sur piste - Championnats d'Europe : Et de huit médailles pour la France !

Vigier au pied du podium, déception pour Boudat

Quatrième jour de compétition aux championnats d’Europe de cyclisme sur piste à Granges (Suisse) et quatrième jour avec médaille pour l’équipe de France ! Marion Borras (23 ans) a décroché la huitième médaille de la délégation tricolore en terminant deuxième de la poursuite individuelle.Il s'agit de la première médaille dans une grande compétition chez les seniors pour Borras, qui avait fini septième de la poursuite par équipes lors des JO de Tokyo cet été. En revanche, la suite de la journée a été plus compliquée pour le clan tricolore.Pas de médaille en effet pour Thomas Boudat sur l’omnium, une discipline dont il avait été sacré champion du monde en 2014 à Cali. Le cycliste de 27 ans a pris la septième place au final, après s’être un peu raté sur la dernière épreuve, la course aux points. Il a pourtant longtemps été en lice pour la médaille, après avoir fini quatrième de la course scratch et de la course tempo et avoir remporté la course à élimination. Le titre revient au Polonais Alan Banaszek devant le Belge Fabio Van den Bossche et le Danois Matias Malmberg.Le titre est revenu au Néerlandais Harrie Lavreysen, double tenant du titre et champion olympique cet été, qui a dominé son compatriote Jeffrey Hoogland, comme lors des Mondiaux 2019 et 2020. En fin de programme, Valentine Fortin a quant à elle pris la sixième place de la course aux points, loin derrière la Russe Gulnaz Khatuntseva, la Belge Shari Bossuyt et la Néerlandaise Lonneke Uneken.