Cyclisme - Milan-Turin : Arnaud Démare s'impose au sprint !

Une bataille de sprinteurs était attendue dans les rues de Stupinigi. Et elle a eu lieu. Au terme d'une édition particulière de Milan-Turin, sans la côte finale habituelle, c'est Arnaud Démare qui s'est imposé dans un sprint massif. Le peloton n'avait été cassé qu'à cinq kilomètres de l'arrivée quand une chute impliquant une dizaine de coureurs a eu lieu. Juste avant, Manuele Boaro et Samuele Rivi, les deux derniers échappées du groupe de six partis dans les 30 premiers kilomètres, avaient été rattrapés. Si les hommes de tête ont compté jusqu'à huit minutes d'avances, ils ont été avalés par un peloton sur de sa force, qui roulait à près de 50 km/h de moyenne.

Arnaud Démare a parfaitement contré Peter Sagan

Tous les sprinteurs de renom étaient donc bien placés à l'entame de la dernière ligne droite. Après un dernier virage à droite, ils ont joué des coudes dans les 400 mètres qui les séparaient de la ligne d'arrivée. Peter Sagan a lancé son effort très tôt. Peut-être trop. Arnaud Démare l'a suivi et a rapidement pris les devants. Solide, le coureur de la Groupama-FDJ n'a plus été repris au contraire d'un Sagan qui a terminé au pied du podium. Caleb Ewan et Wout Van Aert ont tenté de forcer la décision dans les derniers mètres mais ils ont été trop courts. Ce mercredi, c'est Arnaud Démare qui a été le plus fort au sprint. Une force qui lui a permis de remporter cette victoire de prestige après une bataille avec les grands noms du peloton.



MILAN-TURIN

Mesero - Stupinigi (198km) – Mercredi 5 août 2020

1- Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) en 4h18'57"

2- Caleb Ewans (AUS/Lotto Soudal) mt

3- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) mt

4- Peter Sangan (SVQ/Bora-Hansgrohe) mt

5- Danny van Poppel (PBS/ircus-Wanty Gobert) mt

6- Nacer Bouhanni (FRA/Team Arkea Samsic) mt

7- Fernando Gaviria Rendon (COL/UAE Team Emirates) mt

8- Manuel Belletti (ITA/Androni Giocattoli-Sidermec) mt

9- Dion Smith (NZL/Mitchelton-Scott) mt

10- Ben Swift (GBR/Ineao) mt

...